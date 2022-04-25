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Эксперты составили топ регионов с наибольшими зарплатами

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Лидером по показателю самой высокой средней зарплаты среди российских регионов в феврале оказалась Чукотка — 120,7 тыс. рублей, говорится в исследовании Фонда гражданского общества: «Индекс кредитного благополучия населения субъектов РФ». Документ есть в распоряжении «Известий».

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Также в тройке регионов с максимальными показателями средней зарплаты ЯНАО — 116 тыс. рублей и Сахалинская область — 104,9 тыс. рублей.

Меньше всего получают в Чечне — 30,1 тыс. рублей, Дагестане — 31,1 тыс. рублей и Ингушетии — 31,1 тыс. рублей.

Согласно представленным данным, самая дорогая потребительская корзина зафиксирована на Чукотке — 30 тыс. рублей. На втором месте Камчатка — 28 тыс. рублей, а за ней Москва — 26,7 тыс. рублей.

Меньше всего на продукты тратят в Ингушетии — 15,7 тыс. рублей, Белгородской области —16,4 тыс. рублей и Липецкой области — 16,4 тыс. рублей.

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