Новые банки запланировали выпуск UnionPay к середине осени

Крупные кредитные организации продолжают подготовку к выпуску карт UnionPay, рассчитывая перейти к активной фазе к осени, узнали «Известия» в понедельник, 25 апреля.

Например, «Абсолют Банк» рассчитывает начать эмиссию в III квартале 2022-го. Следующий этап — выпуск кобейджинговых карт с платежной системой «МИР», уточнили там, добавив, что условия обслуживания будут зависеть от тарифов, которые сложатся к тому моменту.

Также выпускать «пластик» UnionPay готовятся в Росбанке, «Ак Барс Банке» и банке «Хоум Кредит», сообщили «Известиям» их представители.

О планах начать выпуск карт UnionPay еще в начале марта заявили Росбанк, «Хоум Кредит» и ряд других крупнейших банков, однако процесс согласования еще не закончился.

Сейчас карты китайской платежной системы оформляют в 10 российских кредитных организациях, среди них РСХБ, ГПБ, «Зенит», Почта Банк, «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, КБ «Приморье».

По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, UnionPay может рассматривать заявки от российских банков на выпуск карт два–три месяца. Китайская платежная система может даже задержать одобрение заявок российских банков на выпуск карт, уверены они. Из-за опасений вторичных санкций китайская платежная система может намеренно задерживать одобрение обращений российских кредитных организаций, считают эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Эмиссионный сбор: новые банки могут начать выпуск UnionPay в III квартале»