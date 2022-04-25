В пяти округах Подмосковья отремонтируют 235 км дорог

В пяти округах Московской области до конца сезона отремонтируют 235 км дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Как рассказал глава ведомства Алексей Гержик, запланированный ремонт 235 км дорог — это больше трети от общего плана.

«При этом порядка 100 км покрытия обновят по просьбам жителей на портале «Добродел». Благодаря этому проезд для жителей Егорьевска, Воскресенска, Дмитрова, Одинцово и Волоколамска станет комфортнее и безопаснее», — приводит слова министра агентство городских новостей «Москва».

Наибольший объем ремонтных работ запланирован в Егорьевском городском округе, где будут отремонтированы девять участков региональных дорог общей протяженностью около 63 км. Шесть участков дорог регионального значения протяженностью более 45 км отремонтируют в Дмитровском городском округе, уточняет РИАМО. В Одинцовском городском округе покрытие обновят на семи участках дорог общей протяженностью около 42 км. В Воскресенске проведут ремонт участков дорог длиной 39,5 км. В Волоколамском городском округе отремонтируют 46 км региональной сети — 10 участков дорог.

Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, нанесут разметку и укрепят обочины. К работам они приступят, когда установятся благоприятные погодные условия. Завершить ремонт планируется в сентябре, пишет «Москва 24».

11 апреля в пресс-службе регионального Минтранса сообщили, что в Московской области намерены завершить генеральную уборку дорог после зимы к 1 мая. В работах задействованы порядка 6 тыс. машин и около 9 тыс. человек.