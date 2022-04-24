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Очевидцы сообщили о задержании мужчины с гранатой в Балашихе

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Подозрительный мужчина с гранатой в руке был задержан полицейскими вечером в воскресенье, 24 апреля, в подмосковной Балашихе, узнали «Известия».

На кадрах видно, как у подъезда дома толпятся люди. С одной стороны дома — полицейский автомобиль, с другой — карета скорой помощи. Через территорию стоянки, занятой машинами, представитель полиции перекрывает дорогу автомобилю, указывая, что въезд закрыт.

По некоторым данным, мужчина повздорил с соседом, из-за чего выбежал в подъезд, угрожая взрывом. Позднее выяснилось, что разъяренный злоумышленник держал в руках не гранату, а шоколадное яйцо с игрушкой внутри.

За угрозу взрывом полицейские задержали мужчину и отвезли в отделение.

11 марта в Евпатории российские силовики задержали мужчину, который удерживал заложника и угрожал взорвать гостиницу. В ходе ведения переговоров преступник потребовал предоставить ему машину, на которой он беспрепятственно уедет вместе с удерживаемым заложником. При попытке сесть в автомобиль злоумышленник был задержан.

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