Умер американский режиссер сиквелов «Поворота не туда» Деклан О'Брайэн

Умер американский режиссер Деклан О'Брайэн, известный миру по сиквелам к фильмам ужасов «Поворот не туда». Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщает Deadline.

Он скончался еще 16 февраля в возрасте 56 лет. Причина его смерти не уточняется. У Деклана осталось трое детей.

О'Брайен с юных лет знал, что свяжет свою жизнь с кино. Изначально он уехал в Калифорнию из Рочестера, штат Нью-Йорк, чтобы стать актером. Однако жизнь распорядилась по-другому, и он поступил в колледж на кинематографиста, став продюсером и режиссером.

О'Брайэн снял такие фильмы ужасов, как «Поворот не туда 3», «Поворот не туда 4: Кровавое начало», «Поворот не туда 5: Кровное родство». Также он написал сценарии для «Ничего себе поездочка 3», «Извержение в Майами» и других фильмов.