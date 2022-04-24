В России предложили наладить производство каменной бумаги

В России разрабатывают проект по производству каменной туалетной, офисной и книжной бумаги, которая обладает рядом преимуществ. Об этом сообщил экономист Алексей Елсуков в беседе с «РИА Новости».

Так, наряду с традиционной бумагой из древесной целлюлозы ожидается запуск производства каменной бумаги из известняка и нетоксичного полимера.

«Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу», — приводит слова эксперта «Газета.Ru».

По словам Елсукова, в настоящее время производство такой бумаги уже налажено в Японии. Подобные проекты также готовят в Узбекистане и Турции.

Как отметил специалист, бумага из известняка более устойчива к повреждениям, а кроме того, она не нуждается в отбеливании. При этом в России запасы известняка считаются неисчерпаемыми.

«Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема», — указал экономист.

Как ожидают авторы инициативы, соответствующий проект будет представлен уже этим летом в Москве на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Как сообщили 23 марта в пресс-службе ведомства, ФАС проводит проверку обоснованности роста цен на бумагу у производителей. В Минпромторге в то же время прокомментировали, что стабилизация цен и поставок бумаги ожидаются в ближайшее время. Отмечалось, что отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги. Но теперь россиянам придется привыкнуть к не совсем обычному виду офисной бумаги, так как в России теперь будут выпускать бумагу бежевого, а не белого цвета.

В середине марта появились жалобы покупателей в соцсетях на нехватку офисной бумаги в российских магазинах. Подписчики жаловались, что на маркетплейсах цены выросли в среднем в четыре раза. 21 марта в «Рослесинфорге» заявили «Известиям», что стоимость бумаги, предположительно, взвинчивают не производители, а оптовики и ритейлеры, которые получают прибыть с перепродажи товаров.