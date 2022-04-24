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Скончался сенатор-рекордсмен по длительности работы в парламенте США

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Американский политик Оррин Грант Хэтч, занимавший должность сенатора дольше всех в истории, скончался в субботу, 23 апреля. Ему было 88 лет, сообщает газета The New York Times.

Отмечается, что политик скончался в Солт-Лейк-Сити в американском штате Юта, в окружении семьи.

Причина смерти сенатора не уточняется.

Хэтч был сенатором от республиканской партии в течение 42 лет, с 1977 года, получив репутацию эффективного законодателя. Он стал автором или соавтором около 750 законопроектов, ставших законами. Во время президентства Дональда Трампа Хэтч был активным его сторонником в Сенате.

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