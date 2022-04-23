«Прогресс МС-18» увел МКС от столкновения с космическим мусором

Российский космический корабль помог избежать аварии на орбите. С помощью двигателей «Прогресса» скорректирована орбита МКС. Как отметили в «Роскосмосе», силовые установки «Прогресса МС-18» проработали 623 секунды. Благодаря коррекции станция избежала столкновения с фрагментами космического мусора, передает телеканал «Известия». После маневра высота орбиты МКС увеличилась на 1,8 км. По данным «Роскосмоса», сейчас российские двигатели — единственное средство управления МКС.

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