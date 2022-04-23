Турция закрыла небо для направляющихся в Сирию российских самолетов

Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом в субботу, 23 апреля, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы приняли решение о закрытии воздушного пространства для российских военных и даже гражданских самолетов, летящих в сторону Сирии», — заявил Чавушоглу.

Министр отметил, что разрешение РФ на полеты закончилось в апреле, каждый раз оно выдавалось сроком на три месяца.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об этом своему российскому коллеге Владимиру Путину», — приводит слова главы турецкого МИД газета Daily Sabah.

11 апреля Евросоюз внес еще 20 российских авиакомпаний в черный список по причине того, что они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Им запрещаются полеты в аэропорты государств ЕС и над его территорией.

Санкции Запада, а также требования лизингодателей вернуть самолеты последовали после начавшейся 24 февраля специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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