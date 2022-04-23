На севере Японии тонет круизное судно

На севере Японии терпит крушение круизное судно, на борту которого находятся 30 человек. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщает японский телеканал NHK.

По данным местного портала Iza, судно терпит бедствие в районе полуострова Сирэтоко. По данным береговой охраны Японии, носовая часть уже затоплена.

Экипаж и пассажиры судна надели спасательные жилеты и находятся в ожидании помощи от японского Управления безопасности на море. Известно, что к месту инцидента направлены патрульные суда и самолеты.

Причины произошедшего пока не разглашаются.

18 февраля у берегов Греции в Ионическом море произошел крупный пожар на круизном лайнере Euroferry Olympia с 237 пассажирами и 51 членом экипажа. По информации министерства судоходства, никто из пассажиров не пострадал.