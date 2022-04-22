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Молодой автомобилист пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал человек. Об этом ИА «ТагилСити.ру» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла днем 22 апреля на пересечении улиц Красноармейской и Космонавтов. По предварительным данным, 26-летний водитель ВАЗ-2114 врезался в Nissan, за рулем которого находился 46-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель «ВАЗа». Медики осмотрели его и отпустили домой. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

В этот же день в Ртищевском районе Саратовской области столкнулись грузовик и отечественная легковушка. В результате пострадал пенсионер, его пришлось деблокировать при помощи гидравлического инструмента.

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