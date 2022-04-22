«Мегафон» восстановил членство в крупнейшей в мире ассоциации операторов связи

«Мегафон» восстановили в качестве члена глобальной ассоциации операторов связи и производителей оборудования (GSMA), сообщает ТАСС.

Если найти раздел «Членство» (membership) на главной странице сайта ассоциации, выбрать «Операторы» (operator members) и выбрать букву R, а затем страну «Россия» (Russia), «Мегафон» вновь фигурирует в списке членов. Помимо «Мегафона» в списке фигурируют и другие крупнейшие российские операторы связи.

В «Мегафоне» подтвердили, что получили уведомление от GSMA о восстановлении статуса оператора как участника международной ассоциации. «Мы поддерживаем это решение и рады, что оно было принято нашими партнерами из GSMA в столь кратчайшие сроки», — подчеркнули в компании.

В конце марта «Мегафон» исключили из ассоциации.

GSMA — крупнейшая в мире ассоциация операторов связи, объединяющая более 700 компаний. GSMA, в частности, определяет, какие технологии лягут в основу мобильных сетей в будущем.