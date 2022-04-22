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Экс-лидера «Меджлиса» Джемилева освободили от наказания по амнистии

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Армянский городской суд Республики Крым заочно приговорил экс-лидера запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» Мустафу Джемилева к условному сроку и освободил от наказания по амнистии. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе суда.

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«Виновному назначено наказание по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ». — Ред.) в виде двух лет лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком на основании п. 9 постановления <...> «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» [Джемилев] освобожден от наказания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что за небрежное хранение огнестрельного оружия, незаконное приобретение и хранение боеприпасов ему назначили штрафы и тоже освободили от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Следствие установило, что 2 мая 2014 года Джемилев прибыл из Киева в аэропорт Шереметьево. Пограничники отказали ему во въезде в Россию, и он отправился обратно на Украину.

На следующий день Джемилев в сопровождении других людей пересек границу РФ в пункте пропуска «Армянск». Его дальнейшие противоправные действия по нахождению на территории Республики Крым были пресечены сотрудниками силовых подразделений.

Также экс-лидеру «Меджлиса крымскотатарского народа» вменялось незаконное приобретение и хранение боевых патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 7,62 мм. Отмечается, что Джемилев хранил в сейфе в своем доме в Бахчисарае карабин ОП-СКС того же калибра.

В Следственном комитете отмечали, что сын Джемилева узнал, где находится ключ от сейфа, забрал из него карабин в мае 2013 года и убил человека.

26 апреля 2016 года «Меджлис крымскотатарского народа» признан Верховным судом Крыма экстремистской организацией.

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