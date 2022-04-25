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Аналитики ЦБ РФ в своем докладе о развитии экономики России с учетом воздействия санкций предрекли возрождение института челноков в нашей стране.

На самом деле эксперты не предсказывают ничего, что уже не было бы обсуждено в СМИ. Да, многие отрасли ждут сложности, да, это не только электроника, но и пуговицы. Да, нам потребуются месяцы, а то и годы, чтобы наладить производства и альтернативные поставки. Но вот в тезисе о развитии челночного бизнеса есть как минимум одна свежая мысль.

На первый взгляд, она пугает: мы все помним неопрятные 90-е годы с бесконечными рыночными развалами, и в мыслях рисуются именно такие образы. Но ситуация в мире и в России сильно изменилась с тех пор, и просто повториться ничего уже не может, поэтому челночный бизнес будет другим.

Если абстрагироваться от визуального образа людей, тащащих на себе баулы с товарами через границы, суть челночного бизнеса в 90-е была такова. Это малый, или даже микробизнес, который получил возможность для заработка и существования за счет того, что в стране строились совершенно новые внешние торговые взаимосвязи, появились свободные внутренние рынки и неудовлетворенный спрос на многие товары.

Кстати, некоторые представители списка российских миллиардеров и миллионеров начинали именно с челночного бизнеса. Так что в этом нет ничего оскорбительного.

Сейчас складывается похожая ситуация — в том смысле, что России предстоит пройти период построения новых внешних торговых связей и перераспределения торговых потоков, а на рынке появится неудовлетворенный спрос по многим направлениям. Эти факторы быстрее всех сможет использовать малый бизнес. В некотором роде сейчас открывается окно возможностей для малого бизнеса, которое надо использовать.

При этом в 90-х годах в РФ, во-первых, был сильный дефицит. Во-вторых, в страну на государственном уровне не ввозились практически никакие товары. В-третьих, не было крупных компаний, которые могли бы занимать собой целые ниши и рынки, выдавливая малый бизнес.

Сегодня ситуация другая: значительного дефицита не наблюдается, поскольку есть существенные запасы большинства товаров, рынок до этого был полностью сформирован и поделен, есть крупные компании, которые обладают серьезными финансовыми запасами и оборотами. Весь вопрос в том, сколько времени у этих компаний займет перестройка логистических цепочек для поставки всё тех же товаров, которые они уже ввозили, но через параллельный или «серый» импорт, через третьи страны или каким-то другим обходным путем.

По подсчетам аналитиков Центробанка, на это уйдет от трех до шести месяцев. Именно этот срок и есть то окно возможностей для малого бизнеса, чтобы попытаться занять свою нишу, найти клиентов и воспользоваться сложившейся ситуацией.

Стране необходимо уделить особое внимание развитию малого бизнеса. Но речь всё же не о «челночниках из 90-х», а о производстве. Эти полгода — окно возможностей не только для предпринимателей, но и для правительства.

Еще можно и нужно принять меры, которые бы поддерживали производство в стране, в том числе малое, и защищали отечественных производителей от западных и иностранных. Они должны коснуться всех отраслей экономики. Успешным примером могут послужить антисанкционные меры в агропромышленном комплексе, которые были приняты в 2014 году. Они фактически возродили российское сельское хозяйство.

Необходимо многосторонне подойти к поддержке таких производств. В этой сфере очень многое можно сделать, и речь не только о деньгах или законах — необходимо создавать и развивать так называемые промышленные коворкинги для малого бизнеса. Причем это не должно ограничиваться только IT-сферой, но касаться всех существующих сфер от легкой промышленности до продуктов питания. Государство и регионы должны создавать соответствующие площадки, обладающие необходимым оборудованием и мощностями.

Пусть малый бизнес с таким же остервенением, с которым он хлынул через границы в 90-х, сейчас направит свои силы на создание мини- и микро-производств по всей стране. Тогда мы будем жить совершенно в другой России. И я надеюсь, что у нас это получится.

Автор — создатель инвестиционной компании Klopenko Group

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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