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На ВДНХ пройдет пасхальная программа

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С 23 по 29 апреля ВДНХ приглашает на пасхальную программу для всей семьи. «Посетителей ВДНХ ждут интересные экскурсии и квесты, а еще тематические игры и мастер-классы. Участники узнают историю праздника, научатся делать украшения для дома и сладкие сувениры», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Пасхальная программа рассчитана на посетителей разного возраста. 23 апреля в 15:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится мастер-класс «Роспись имбирных пряников глазурью на Пасху». На занятии ждут детей от трех лет и взрослых. Мастера предоставят все необходимые материалы и покажут примеры оформления. Готовый пряник можно будет забрать с собой. 23 и 24 апреля с 15:00 до 17:00 пройдут мастер-классы по созданию декора в художественной студии. Гости распишут игрушки для украшения дома.

Оба выходных дня детей и их родителей ждут в семейном образовательном комплексе «Городская ферма». Там приготовили насыщенную программу. С 11:00 до 18:30 все желающие смогут принять участие в игре «Поиск пасхальных яиц». В 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 стартует квест «Пасхальные заботы». С 11:00 до 18:00 каждые полчаса будут проводиться тематические мастер-классы по оформлению праздничных украшений. Также гости смогут принять участие в экскурсиях.

29 апреля в 15:00 на мастер-класс «Пасхальная роспись деревянных сот» приглашает экоцентр «Пчеловодство». Его специалисты предложат гостям ВДНХ создать собственное пасхальное украшение, раскрасив деревянные соты в тематике праздника.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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