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Утвержден новый состав Совета по присуждению премий правительства РФ в области качества

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Совет сформирован из числа первых лиц аппарата правительства РФ, администрации президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, федеральных органов исполнительной власти, глав деловых объединений.

Председателем Совета является Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, секретарем Совета — руководитель Роскачества Максим Протасов.

В состав Совета вошли руководители 11 министерств и ведомств, в том числе Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, советник Президента РФ Антон Кобяков, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Росстандарта Антон Шалаев, руководитель ФНС России Даниил Егоров, руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, первый заместитель Председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, заместитель Председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев, директор Департамента оборонно-промышленного комплекса Правительства РФ Николай Архипов, директор Департамента промышленности Правительства РФ Кирилл Лысогорский, первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов, статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова, заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

Также членами Совета стали Президент РСПП Александр Шохин, Президент ТПП РФ Сергей Катырин, президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Александр Калинин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, председатель ООО «Деловая Россия» Алексей Репик, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, генеральный директор ФЦК Николай Соломон и другие.

Обновление состава Совета премии правительства РФ в области качества демонстрирует особую актуальность ускоренного внедрения инструментов повышения эффективности и качества процессов по всех отраслях отечественной промышленности именно сейчас. Новый этап импортозамещения требует масштабного применения инструментов диагностики качества работы организаций, используемого в рамках премии правительства РФ в области качества.

За время проведения Конкурса в нем приняли участие более 3500 организаций из 80 субъектов Российской Федерации следующих отраслей: промышленные производства, здравоохранение, образование, пищевая промышленность, сфера услуг, торговля, научно-производственная деятельность и т.д. Все чаще диагностику процессов в рамках премии проходят и государственные учреждения, органы власти. Лауреатами и дипломантами премии за эти годы стали более 400 организаций.

«В сегодняшней ситуации невозможно переоценить роль главной награды в стране в области качества и эффективности — премии правительства. Аудит качества процессов, проводимый аудиторами Роскачества в рамках Премии, позволяет предприятиям повышать свою эффективность, конкурентоспособность, быстро перестраивать свою деятельность в любых новых условиях. Неудивительно, что в этот юбилейный для Премии год в обновленный состав Совета Премии вошли представители всех отраслевых министерств, крупнейших деловых союзов и корпораций», — отметил секретарь Совета, руководитель Роскачества Максим Протасов.

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