Пермяки сожгли гостиницу и обманули страховую компанию

Три жителя Перми решили обмануть страховую компанию и подожгли свою же гостиницу, чтобы получить страховую выплату размером 12 млн рублей. Об этом 22 апреля сообщило URA.RU, сославшись на прокуратуру Пермского края.

«В конце 2016 года пермяк продумал детальный план по поджогу своего застрахованного здания кафе-гостиницы, расположенного в Соликамском районе Пермского края. Он подготовил все необходимое, включая канистры с бензином, и поручил поджечь здание своим детям, которые и выполнили его просьбу», — говорится в публикации.

После пожара хозяин сгоревшей гостиницы обратился в страховую компанию. Через Арбитражный суд Пермского края ему удалось взыскать со страховщика около 12 млн рублей. Ими он распорядился по своему усмотрению, однако схему раскрыли и всех троих — мужчину и двух его сыновей— осудили за мошенничество в особо крупном размере.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы, взрослого сына — к трем. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. А второму сыну, которому на момент преступления еще не было 18 лет, назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 15% в доход государства. Также поджигатели теперь обязаны вернуть страховой компании 12,5 млн рублей.