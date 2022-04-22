Антонов отметил намерение РФ подтвердить безъядерный и нейтральный статусы Украины

Россия добьется подтверждения безъядерного и нейтрального статуса Украины, заявил российский посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат подчеркнул, что именно на цели демилитаризации, денацификации и направлена российская специальная военная операция на Украине и в Донбассе, передает телеканал «Известия».

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