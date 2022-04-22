СК РФ откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из Донбасса и с Украины

Следственный комитет России откроет круглосуточную горячую линию для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и с Украины. Поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. Канал позволит ускорить обмен информацией с беженцами, передает телеканал «Известия». Сотрудники центра будут анализировать сведения и разъяснять беженцам их права. Телефонный номер горячей линии будет в ближайшее время размещён на сайте СК.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.