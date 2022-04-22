Минобороны рассекретило документы по освобождению Мариуполя

Минобороны запускает новый мультимедийный проект. Исторический ресурс назвали «Мариуполь. Освобождение», передает телеканал «Известия». Страница посвящена Донбасской операции 1943 года. В разделе публикуются архивные материалы оборонного ведомства. Оперативные приказы командования советских войск. Журналы боевых частей, освобождавших город. Наградные материалы на бойцов Красной армии. Отдельные документы фиксируют зверства фашистов в оккупации Эксперты видят массу параллелей с нынешними преемниками нацистов на Украине. Некоторые детали зверств вызывают полный шок.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.