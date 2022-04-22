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В Мексике в результате ДТП погибли девять человек

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В мексиканском штате Тамаулипас произошло крупное ДТП, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщил 21 апреля канал Televisa.

Авария произошла на шоссе Румбо-Нуэво в 18 км от города Сьюдад-Виктория.

По предварительным данным, водитель трактора не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком. Второе транспортное средство вместе с прицепом вылетело на встречную полосу и столкнулось с другим грузовиком.

Все три участника столкновения вылетели на обочину, после чего машины загорелись. Водитель первого грузовика, семья из шести человек во втором и два человека в другом автомобиле погибли.

В настоящий момент место происшествия оцеплено, там работают пожарные, медики и Национальная гвардия. Также к месту аварии едут представители прокуратуры штата Тамаулипас для расследования происшествия.

16 апреля автобус, перевозивший паломников, стал причиной массового ДТП в районе Малиналько в штате Мехико. Авария произошла на трассе Хокисинго–Чалма, в результате инцидента пострадали не менее 10 человек.

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