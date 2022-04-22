Газовые заправки предложили освободить от НДС

Бизнес предложил ряд мер поддержки для газомоторной отрасли страны. В их числе — обнуление ставки налога на добавленную стоимость для продажи компримированного природного газа (КПГ) и сжиженного природного газа (СПГ), сказано в резолюции Всероссийского газомоторного форума от 21 апреля (есть у «Известий»).

Как сообщил источник «Известий» в отрасли, документ разрабатывался рядом компаний и ассоциаций, в числе которых «Газпром», группа ГАЗ, Национальная газомоторная ассоциация (НГА). Исполнительный директор НГА Василий Зинин рассказал, что в ближайшие дни резолюция будет направлена в правительство.

Также бизнес призвал освободить автомобили на природном газе от транспортного налога. Как писали «Известия», ранее такую меру предлагало Минэкономразвития.

Кроме того, деловое сообщество выступает за освобождение транспорта на природном газе от платы за пользование платными автодорогами и в системе «Платон». Среди других мер — увеличение программы субсидирования автопроизводителей, выпускающих транспорт и технику на КПГ и СПГ, с 3,3 млрд до 10 млрд рублей на 2023–2030 годы.

Минэнерго поддерживает все предложения, которые помогают развитию рынка газомоторного топлива, сказали «Известиям» в ведомстве. В том числе министерство выступает за расширение программы субсидирования, предоставление преференций и льгот для газомоторной техники. В Минфине сообщили, что рассмотрят предложения бизнеса после их получения.

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