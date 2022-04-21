Силуанов призвал избавиться от барьеров в мировой торговле

Для того чтобы снижение инфляции и повышение уровня жизни людей стали возможными, страны должны избавиться от барьеров в международной торговле. Соответствующее заявление сделал Антон Силуанов на проходившем 21 апреля заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), о чем сообщила пресс-служба Минфина РФ.

«Нужно снимать барьеры в международной торговле во благо всех стран. Тогда уйдут ценовые диспропорции, возникшие в последнее время, снизится инфляция, вырастут доходы граждан», — сказал Силуанов.

Минфин РФ также сообщает о том, что в ходе заседания МВФК было отмечено существенное ухудшение финансовых показателей из-за текущей ситуации в мировой экономике. Многие участники также отметили необходимость сохранения диалога в многостороннем формате и готовность объединяться даже в самые непростые времена для предотвращения экономического кризиса.

При этом Россия отказалась от принятия совместного коммюнике МВФК из-за необъективных заявлений по ситуации в Донбассе, выходящих за пределы компетенции МВФК.

14 апреля Международный валютный фонд спрогнозировал дальнейшее снижение роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах на фоне пандемии и ситуации в Донбассе. Общий прогноз роста мировой экономики составляет 4,4%.

На фоне операции по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля, Москва столкнулась с новыми санкциями стран Запада, которые также произвели эффект на всю мировую эконономику. На фоне антироссийских санкций Международный валютный фонд 14 апреля спрогнозировал дальнейшее снижение роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах на фоне пандемии и ситуации в Донбассе. Общий прогноз роста мировой экономики составляет 4,4%.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины — удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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