Прямой эфир
Мир
МВФ согласился с оценкой Киева в необходимости ежемесячной помощи в $5 млрд
Мир
Рада продлила действие военного положения на Украине на 30 суток
Мир
Посольство России направило ноту в МИД Германии по случаям вандализма
Мир
Минобороны России заявило о подготовке Киевом провокации в Николаевской области
Общество
Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей
Мир
Захарова обвинила США в раскачивании ситуации в сфере международной безопасности
Общество
Минздрав России зарегистрировал новый препарат от COVID-19
Мир
Минфин Индонезии сообщил о приглашении Путина на саммит G20
Мир
Парламент Великобритании проведет расследование в отношении Джонсона
Мир
Пентагон поставит на Украину сверхновые беспилотники Phoenix Ghost
Мир
Над Мариуполем подняли флаг Донецкой Народной Республики
Сюжет:

Силуанов призвал избавиться от барьеров в мировой торговле

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для того чтобы снижение инфляции и повышение уровня жизни людей стали возможными, страны должны избавиться от барьеров в международной торговле. Соответствующее заявление сделал Антон Силуанов на проходившем 21 апреля заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), о чем сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Аста лоббиста: почему в Аргентине выступают против МВФ
И зачем Буэнос-Айрес ищет поддержку у России и Китая

«Нужно снимать барьеры в международной торговле во благо всех стран. Тогда уйдут ценовые диспропорции, возникшие в последнее время, снизится инфляция, вырастут доходы граждан», — сказал Силуанов.

Минфин РФ также сообщает о том, что в ходе заседания МВФК было отмечено существенное ухудшение финансовых показателей из-за текущей ситуации в мировой экономике. Многие участники также отметили необходимость сохранения диалога в многостороннем формате и готовность объединяться даже в самые непростые времена для предотвращения экономического кризиса.

При этом Россия отказалась от принятия совместного коммюнике МВФК из-за необъективных заявлений по ситуации в Донбассе, выходящих за пределы компетенции МВФК.

14 апреля Международный валютный фонд спрогнозировал дальнейшее снижение роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах на фоне пандемии и ситуации в Донбассе. Общий прогноз роста мировой экономики составляет 4,4%.

На фоне операции по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля, Москва столкнулась с новыми санкциями стран Запада, которые также произвели эффект на всю мировую эконономику. На фоне антироссийских санкций Международный валютный фонд 14 апреля спрогнозировал дальнейшее снижение роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах на фоне пандемии и ситуации в Донбассе. Общий прогноз роста мировой экономики составляет 4,4%.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины — удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022