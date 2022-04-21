Стали известны результаты жеребьевки полуфиналов Кубка России по футболу

В четверг, 21 апреля, в ходе жеребьевки определились пары полуфинала «Бетсити Кубка России по футболу». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

За выход в финал поборются «Динамо» (Москва) – «Алания» (Владикавказ) и «Спартак» (Москва) – «Енисей» (Красноярск).

Игры 1/2 турнира состоятся 11 и 12 мая. Трофей разыграют 29 мая.

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Победитель турнира сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или в случае золотого дубля — с серебряным призером.