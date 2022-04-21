Мишустин освободил Федулова от должности замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Владислава Федулова от должности замминистра экономического развития РФ. Документ опубликован 21 апреля на официальном портале правовой информации.

«Освободить Федулова Владислава Викторовича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — отмечается в нем.

Распоряжение подписано 20 апреля.

Федулова назначили замглавы МЭР РФ в апреле 2020 года.

С 2012 по.2020 год Федулов был директором департамента информационных технологий и связи правительства Российской Федерации.