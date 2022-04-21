В Иркутской области установили 15 новых комплексов фиксации нарушений ПДД

На дорогах Иркутской области установили еще 15 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Камеры разместили на Байкальском тракте, на дороге в Мельничную Падь, около микрорайона Луговое, а также на других территориях. Общая стоимость комплексов составила 40 млн рублей.

«Практика показывает, что на тех дорогах, где установлены устройства фото- и видеофиксации, повышается и культура вождения, а значит, безопасность дорожного движения», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

13 апреля сообщалось, что комитет Госдумы по транспорту подготовил законопроект, ограничивающий применение дорожных камер. Приборы разрешат ставить в местах, определенных по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно опасных участках дорог. Кроме того, в новом законопроекте говорится о том, что устанавливать передвижные камеры можно будет лишь на строго ограниченный срок и в конкретной точке.