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Анализируя внешнюю политику США, Великобритании и ЕС, мы до сих пор используем определение «коллективный Запад». Что довольно-таки странно. Ведь это явный оксюморон: «Запад» и «коллективизм» — явления принципиально разного порядка.

Даже в обычных условиях.

А тем более — в стрессовой ситуации.

Пандемия коронавируса уже продемонстрировала такую «сплоченность» западных стран, что дальше некуда. Американцы, перехватывающие предназначавшиеся для Франции маски. Французы, проворачивающие ровно то же самое в отношении итальянцев с испанцами. Никакого коллективизма и в помине. Каждый сам за себя. Будь то страны, компании или отдельные люди.

С «коллективным» санкционным давлением Запада на Москву вырисовывается схожая картина. Одни страны форсируют всеобщий отказ от российских нефти, газа и угля. Ибо рассчитывают, что углеводородное и прочие эмбарго на «недемократичный» импорт не так сильно заденут западные экономики, менее зависимые от поставок энергоносителей из РФ.

А вот государства, чья конкурентоспособность зиждется на выстраиваемых десятилетиями взаимовыгодных торговых схемах с Востоком, ожидаемо пытаются «пропетлять» между необходимостью не выбиваться из общезападного антироссийского гвалта и одновременно с этим не угробить свою промышленность.

Взять, к примеру, Германию. Примерно 55% используемого в стране газа, 52% угля и 34% нефти поступает из России. Вице-канцлер, министр экономики и защиты окружающей среды Роберт Хабек прямо говорит о том, что резкий отказ от топлива из РФ может обернуться для Германии массовой безработицей и бедностью. «Люди не смогут отапливать свои дома, у них закончится бензин», — предупреждает представитель правящей коалиции.

Даже не пытаются сохранять хорошую мину при плохой игре и знаковые представители немецкого бизнеса. Так, гендиректор BASF SE Мартин Брудермюллер предрекает погружение страны в жесточайший кризис, не виданный со времен окончания Второй мировой войны, в случае остановки поставок российского газа. «Мы что, хотим разрушить всю нашу экономику?» — предостерегает правительство от самоубийственных шагов глава крупнейшего в мире химического концерна.

Правда, в публичном поле Германии звучат и прямо противоположные призывы. Например, новый лидер ХДС Фридрих Мерц уже выступил за то, чтобы вдобавок к заморозке проекта «Северный поток – 2» остановить и бесперебойно функционирующий вот уже десять лет «Северный поток – 1». Видимо, вместе с Ангелой Меркель руководство Христианско-демократического союза решила покинуть и адекватность.

Если даже в самой ФРГ хватает «мазохистов», готовых назло России пустить под откос экономику своей страны, то стоит ли удивляться тому, что причинить побольше страданий немцам уже захотели их извечные и закадычные друзья — англичане. Буквально на днях обозреватель британского издания The Telegraph Мэттью Линн вбросил в инфопространство идею о том, что ФРГ должна быть показательно наказана за покупку российского газа. Признавая, что «удар по Германии будет чудовищным», англичанин тем не менее призывает «ввести полугодовой запрет на немецкий экспорт и продлевать его до окончания конфликта или окончательного закрытия газопроводов». Ибо «всякий, кто покупает немецкие автомобили, химикаты, станки или электрооборудование, платит за российский газ».

И ведь самое любопытное в этой истории не то, что Лондон спит и видит скорый закат «германского экономического чуда». Интереснее другое. Пока правительство Великобритании бодро шагает в авангарде антироссийского санкционного марша, британский бизнес ищет и находит варианты продолжить закупки энергоносителей у РФ. Например, компания Shell использует нехитрую схему, по которой черное золото из России разбавляется какой-нибудь «демократической» нефтью. Поскольку в процессе зачастую задействован порт прибалтийского города Вентспилс, трейдеры прозвали итоговый продукт «латвийской смесью». Хотя точно так же схема реализуется в Нидерландах или даже в отрытых морях без привязки к порту какой-либо страны. Главное, чтобы доля российской Urals «на выходе» формально не превышала 49,99%.

Схожая схема годами используется для обхода санкций в отношении иранской и венесуэльской нефти, которые торгуются в Азии как «малазийская» или «сингапурская» смесь.

Примечательно, что журить «химичащую» с российской нефтью британско-нидерландскую корпорацию Royal Dutch Shell взялось американское издание The Washington Post. Хотя что-то мне подсказывает, что сами Штаты смогли сравнительно легко отказаться от покупки черного золота из РФ, составлявшего в 2021 году 8% их импортных потребностей, лишь применяя примерно такие же нехитрые схемы, что и европейцы.

В итоге получается, что в геополитическом плане Запад пока сохраняет определенное единство. Более того, противостояние с Россией в некотором смысле позволяет ему сводить все более разнонаправленные интересы США, Великобритании и ЕС к общему знаменателю.

Однако в геоэкономическом плане некогда «коллективный» Запад явно распадается на соперничающие фрагменты, все более заинтересованные в ослаблении конкурентов во внутривидовой борьбе. Скорее всего, США даже не станут пытаться вытягивать из кризисной воронки европейские страны, которым не хватает международной субъектности, чтобы отстоять свое место под солнцем. В собственную игру против ЕС будет играть и Великобритания.

Это открывает перед Россией окно возможностей, позволяющее использовать противоречия между западными странами для того, чтобы сохранить на ближайшее время текущие торгово-экономические контакты на приемлемом для бюджета международном уровне.

Разумеется, это вовсе не отменяет насущной необходимости переориентации российского экспорта на Восток. Просто позволяет провести его в чуть более спокойном режиме. При том, что далее «сдвигать вправо» этот неизбежный процесс уже не получится. Надо быть готовыми к тому, что торгово-экономическая инфраструктура на западном направлении будет и далее выводиться из строя по геополитическим соображениям. И выстраивать долгосрочные планы на будущее с упором на экспорт в Китай, Индию и другие развивающиеся страны. Другого варианта на обозримую перспективу не видно…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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