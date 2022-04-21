Пленный сержант ВСУ рассказал о приказах расстреливать мирных жителей

Младший сержант 81-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Антон Морозов, который сдался в плен силам Луганской Народной Республики (ЛНР), рассказал корреспонденту «Известий» о том, что бойцам ВСУ разрешено расстреливать мирных жителей.

По его словам, он слышал о зверствах бойцов ВСУ и украинских националистов над пленными из России. Он отметил, что эта агрессия вызвана тем, что киевский режим восемь лет лгал всем без исключения гражданам о том, что Россия, ДНР и ЛНР — это самые заклятые враги.

«Бойцам ВСУ действительно разрешено расстреливать мирных жителей. <...> Я слышал, что гениталии отрезают. Страна настраивалась, все восемь лет. Говорили, что ДНР, ЛНР, Россия — враги, Америка — брат. И так все каналы. Те, которые начинают говорить немного иначе, их сразу блокируют», — отметил он.

Морозов рассказал, что родом он из Донбасса, до призыва в армию работал на шахте.

«Работаю я на шахте. Сам из города Краматорска. Все приезжие 24 и 25 февраля получили уведомление, что за общежитие не заплачено и всем надо вернуться домой. По возвращении домой я увидел повестку. В военкомате был сущий ужас. Кто туда ни зайдет, всех забирали. Формировались автобусы и уезжали», — рассказывает он.

Больше всего шокировало безжалостное отношение к людям, которые не обеспечивались даже необходимыми таблетками.

«Пока у меня были таблетки, я получал их. Когда у меня заканчивались таблетки, я понадеялся на командиров, начальников. За что был унижен при всех и с утра отправлен в сторону Лисичанска», — говорит он.

По его словам, в сторону Лисичанска его отправили, пообещав, что за таблетками, однако по прибытии на место держали в ангаре трое суток. Также он рассказал, что его товарищ был жестоко избит.

«На четвертую ночь, в 3:00, меня подняли с товарищем-контрактником, которого отправляли тоже, прежде избив до такой степени, что в поездке он не мог открыть глаза. А избили его только за то, что он своему офицеру высказал о его [офицера] несоответствии занимаемой должности», — вспоминает Морозов.

Он отметил, что военные ВСУ пользуются на месте боев всем, чем хотят.

В плен он сдался сам. По словам Морозова, он находился с сослуживцами в подвале, куда прилетела граната. После этого он решил сложить оружие. Бойцы ЛНР относились к нему нормально, а всем раненым оказали помощь, причем уже на месте. По его словам, как бы Украина ни уверяла, что национализма в стране нет, это неправда. Морозов убедился в этом лично.

«Есть. И я заметил это в армии. Я заметил это на Дружковке. Приезжающие с западных областей могут просто отказать тебе в проходе за то, что ты разговариваешь на таком языке. Я два раза за день попал в такую ситуацию», — сказал он.

Он подтвердил, что националисты обеспечены лучше, им оказывают помощь волонтеры, им дают более современное оружие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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