Двум жителям Якутии вынесли приговор за вырубку 13 деревьев в лесу

В Якутии суд вынес приговор двум жителям Мегино-Кангаласского района, которые обвинялись в незаконной вырубке леса. Об этом ИА SakhaNews сообщили в республиканской прокуратуре.

Установлено, что 20 января 2022 года мужчины спилили 12 сосен и одну лиственницу. Разрешительные документы на вырубку у них отсутствовали.

Ущерб лесному фонду оценили в 228 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

Суд признал обоих лесорубов виновными в совершении преступления. Один из них, ранее судимый мужчина, приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Второму подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Также суд удовлетворил иск прокурора о возмещении ущерба.

Ранее в апреле жителю Горного района Якутии вынесли приговор за незаконную вырубку и сбыт 40 лиственниц. Ущерб от его действий составил 251 тыс. рублей.