Прямой эфир
Мир
Эстония запретила въезд российским и белорусским артистам
Экономика
Эксперты спрогнозировали понижение ключевой ставки ЦБ до 15%
Мир
Великобритания ввела санкции против 26 россиян
Мир
МИД Швеции призвал ускорить анализ заявки на вступление страны в НАТО
Общество
Минобрнауки РФ отменило плановые и внеплановые проверки вузов в 2022 году
Экономика
Экономист отверг возможность классического дефолта в России
Экономика
Авиакомпаниям РФ выделят 100 млрд рублей на компенсацию расходов на полеты
Экономика
Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной на пять лет
Мир
Годовая инфляция в Европе по итогам марта ускорилась до 7,4%
Спорт
Федерация тенниса РФ направит юридические обращения после недопуска на Уимблдон
Происшествия
Число погибших при пожаре в военном НИИ в Твери возросло до пяти

Двум жителям Якутии вынесли приговор за вырубку 13 деревьев в лесу

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии суд вынес приговор двум жителям Мегино-Кангаласского района, которые обвинялись в незаконной вырубке леса. Об этом ИА SakhaNews сообщили в республиканской прокуратуре.

Установлено, что 20 января 2022 года мужчины спилили 12 сосен и одну лиственницу. Разрешительные документы на вырубку у них отсутствовали.

Ущерб лесному фонду оценили в 228 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).

Суд признал обоих лесорубов виновными в совершении преступления. Один из них, ранее судимый мужчина, приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Второму подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Также суд удовлетворил иск прокурора о возмещении ущерба.

Ранее в апреле жителю Горного района Якутии вынесли приговор за незаконную вырубку и сбыт 40 лиственниц. Ущерб от его действий составил 251 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022