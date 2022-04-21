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В Подмосковье появится новое производство медицинских изделий

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Компания «ВАМ ЛАБ» откроет в Московской области производство высококачественных пластиковых медицинских изделий. Об этом 21 апреля сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Новое предприятие появится в Дмитровском городском округе, это даст возможность создать порядка 20 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

Предприятие будет производить планшеты для иммуноферментного анализа, которые применяются в рамках лабораторной диагностики, мощность производства составит более 1 млн планшетов в год.

«На текущий момент в медицинской промышленности используются преимущественно планшеты иностранных производителей, а продукт компании «ВАМ ЛАБ» позволит увеличить производство российских товаров, не уступающих им по качеству», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Корпорация развития Московской области оказала содействие инвестору в подборе земельного участка для реализации проекта, а также проконсультировала по мерам государственной поддержки. Отмечается, что на проработку вопросов потребовалось менее трех месяцев.

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