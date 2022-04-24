Спецоперация в Донбассе 24 апреля. Текстовая трансляция

Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. В Минобороны заявили о подготовке провокации в Одессе спецслужбами Украины с применением ядовитых химических веществ и обвинить российских военных в нанесении ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС страны, который приведет к подрыву хладокомбината порта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие выхода из переговоров с Россией. По его словам, это произойдет, если «на любых оккупированных территориях» будут проведены референдумы. За минувшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 16 838 человек, из них 1 402 ребенка.



Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».