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Спецоперация в Донбассе 24 апреля. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
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Спецоперация в Донбассе 24 апреля. Текстовая трансляция
2022-04-21 10:42:25">
2022-04-21 10:42:25
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Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. В Минобороны заявили о подготовке провокации в Одессе спецслужбами Украины с применением ядовитых химических веществ и обвинить российских военных в нанесении ракетного удара по западной военно-морской базе ВМС страны, который приведет к подрыву хладокомбината порта. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие выхода из переговоров с Россией. По его словам, это произойдет, если «на любых оккупированных территориях» будут проведены референдумы. За минувшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 16 838 человек, из них 1 402 ребенка.

Подробнее об обстановке на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины, ходе спецоперации и обо всем, что происходит на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:42
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировано 409 человек, среди них 67 детей, сообщили в ДНР.
Сегодня, 09:26
Украинские войска за 35 минут выпустили 55 ракет из "Градов" по Горловке.
Сегодня, 09:14
Болгария отказывается от поставок оружия в Украину, сообщило агентство Bloomberg.
Сегодня, 09:08
Благодаря параллельному импорту в Россию вернутся 200 ушедших брендов.
Сегодня, 09:06
Около 8 тыс дорогих автомобилей застряли в Бельгии из-за санкций против России.
Сегодня, 09:00
Российские военнослужащие обеспечили безопасность пасхальных празднований в Херсоне.
Сегодня, 08:39
Сегодня, 08:14
Украинские войска в 7.05 и 7.20 (совпадает с московским временем) обстреляли Горловку, применив снаряды калибром 122 мм, заявили в ДНР.
Сегодня, 08:14
Киев запросил у МАГАТЭ оборудование для эксплуатации ядерных объектов.
Сегодня, 08:01
Власти регионов Франции вынуждены оплачивать простой судов РФ, которые уже почти два месяца остаются заблокированными в портах из-за санкций.
Сегодня, 07:59
Черноморские саперы обезвреживают дома в Херсонской области от боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Сегодня, 07:59
Украинские силовики активно используют заградительные отряды, чтобы пресекать дезертирство, рассказал сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады украинских войск Михаил Янковский.
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

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