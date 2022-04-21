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Дерматолог рассказала о возможных аллергических реакциях после COVID-19

Дерматолог Галлямова рассказала о возможных аллергических реакциях после коронавируса
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Дерматолог Юлия Галлямова, доктор медицинских наук рассказала о возможных новых аллергических реакциях после перенесенного COVID-19.

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В беседе с ИА «Ура.ру» в среду, 20 апреля, специалист объяснила, что коронавирус способен вызвать у человека кожную реакцию на те аллергены, на которые он ранее не реагировал.

«Характерно именно для постковидных аллергических реакций, что они тяжело поддаются лечению и очень долго держатся. Пациент может реагировать на те аллергены, на которые раньше не реагировал. Чаще всего это проявляется как крапивница, как аллергический дерматит», — рассказала Галлямова.

Она добавила, что аллергический дерматит может менять локализацию, а в этом случае аллергическая реакция будет фиксированной очагами.

Специалист допустила также обострение хронических заболеваний в период реабилитации, пишет RT.

Галлямова отметила, что появилось много пациентов с впервые диагностированной крапивницей. Она могла появиться у людей в результате сильного иммунного ответа, отмечает телеканал «360».

«Если хронические какие-то заболевания были, то отмечается их обострение именно в период реабилитации, когда организм уже восстанавливается», — уточнила дерматолог.

По ее словам, коронавирус влияет на тяжесть аллергических реакций.

«Если у человека были какие-то проблемы с аллергическими заболеваниями, то они начинают более тяжело протекать», — добавила Галлямова.

Также 20 апреля врач-оториноларинголог сети клиник «Атлас» Светлана Зимина рассказала о быстром способе снятия симптомов аллергии. По ее словам, людям, страдающим от сезонной аллергии, если она проявляется в виде насморка и чихания, нужно регулярно промывать нос большим количеством изотонического раствора.

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