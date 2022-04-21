Пентагон опроверг заявление о самолетах для Киева

В Пентагоне опровергли заявление, что Киев получает от своих союзников самолеты и запасные детали для них. Джон Кирби заявил, что ошибся, сказав о предоставлении самолетов, передает телеканал «Известия». Пресс-секретарь Пентагона отметил, что Киев получает только запасные части и оборудование для ремонта воздушных судов.

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