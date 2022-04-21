Более 200 дел против русскоязычных расследуют в Берлине

В Берлине ведется расследование более чем 200 дел в связи с преступлениями против русскоязычных, сообщило со ссылкой на представителя в полиции издание Der Tagesspiegel. Речь идет об оскорблениях, угрозах, порче имущества, в отдельных случаях — о насильственных действиях. В Германии начаты пять расследований по факту публичной демонстрации буквы Z, передает телеканал «Известия». Символ считается поддержкой спецоперации РФ на Украине.

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