Прямой эфир
Мир
Глава минфина ФРГ призвал компании соблюдать газовые контракты с Россией
Мир
В МИД Турции затруднились назвать сроки встречи Путина и Зеленского
Мир
В Германии расследуют более 200 дел по притеснению русскоязычных
Мир
Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе
Мир
Голосование Генассамблеи ООН по вопросу вето состоится 26 апреля
Экономика
Минприроды оценило необходимые на развитие экотуризма траты почти в 1 млрд рублей
Общество
В Москве продлят работу метро и МЦК в пасхальную ночь
Мир
Байден выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины 21 апреля
Мир
Израиль нанес два авиаудара и обстрелял КПП на территории сектора Газа
Армия
Осенью Россия начнет серийные поставки ракеты «Сармат» в свои войска
Мир
Причиной эвакуации Капитолия стали парашютисты армии США

Мошенники возобновили обзвон россиян после паузы в месяц

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля россиян, сталкивающихся с мошенническими звонками, достигла минимального значения в 3,8% в конце февраля, но снова начала увеличиваться с конца марта. Об этом свидетельствуют данные приложения Kaspersky Who Calls, которые есть у «Известий».

Хак так: что изменилось в стратегии хакеров и телефонных мошенников
Компании страдают из-за недоинвестирования в безопасность и взломщиков-любителей

По информации сервиса, в первых числах апреля со звонками злоумышленников столкнулись 4,9% россиян. Для сравнения: в декабре 2021 года этот показатель держался в среднем на отметке в 10–11%.

После затишья злоумышленники постепенно стали возвращаться к известным схемам и легендам, сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Среди них — звонки якобы от сотрудников органов правопорядка или имитация голосового (интерактивного) меню финансовых организаций, роботизированные обзвоны. При этом в марте мошенники реагировали и на новостную повестку, например ссылались в разговоре с абонентами на возможные проблемы из-за отключения финансовых организаций от SWIFT, отметил он.

В конце февраля — марте этого года фиксировалось снижение количества мошеннических вызовов, подтвердили «Известиям» в Минцифры. В ведомстве уточнили, что по итогам марта уровень телефонного мошенничества снизился практически втрое по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

При этом с начала апреля действительно наблюдается рост количества мошеннических звонков, сказали в министерстве, добавив, что показатель ниже в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.

Значительное снижение активности телефонных мошенников видят и в Банке России: с начала 2022 года по 23 февраля инициировали блокировку более чем 80 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками. В период с 24 февраля по 15 апреля — 17 тыс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Активная фраза: мошенники вернулись к обзвону россиян после паузы в месяц»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022