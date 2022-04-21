Мошенники возобновили обзвон россиян после паузы в месяц

Доля россиян, сталкивающихся с мошенническими звонками, достигла минимального значения в 3,8% в конце февраля, но снова начала увеличиваться с конца марта. Об этом свидетельствуют данные приложения Kaspersky Who Calls, которые есть у «Известий».

По информации сервиса, в первых числах апреля со звонками злоумышленников столкнулись 4,9% россиян. Для сравнения: в декабре 2021 года этот показатель держался в среднем на отметке в 10–11%.

После затишья злоумышленники постепенно стали возвращаться к известным схемам и легендам, сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Среди них — звонки якобы от сотрудников органов правопорядка или имитация голосового (интерактивного) меню финансовых организаций, роботизированные обзвоны. При этом в марте мошенники реагировали и на новостную повестку, например ссылались в разговоре с абонентами на возможные проблемы из-за отключения финансовых организаций от SWIFT, отметил он.

В конце февраля — марте этого года фиксировалось снижение количества мошеннических вызовов, подтвердили «Известиям» в Минцифры. В ведомстве уточнили, что по итогам марта уровень телефонного мошенничества снизился практически втрое по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

При этом с начала апреля действительно наблюдается рост количества мошеннических звонков, сказали в министерстве, добавив, что показатель ниже в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года.

Значительное снижение активности телефонных мошенников видят и в Банке России: с начала 2022 года по 23 февраля инициировали блокировку более чем 80 тыс. телефонных номеров, используемых злоумышленниками. В период с 24 февраля по 15 апреля — 17 тыс.

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Активная фраза: мошенники вернулись к обзвону россиян после паузы в месяц»