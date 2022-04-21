Число предложений скачать VPN в Сети выросло в десять раз

На сайтах по продаже цифровых товаров кратно увеличилось количество объявлений о продаже аккаунтов и ключей VPN-сервисов, сообщил «Известиям» в четверг, 21 апреля, руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев.

«По нашим экспертным оценкам, их предложение, в том числе на площадках вроде Plati.ru, выросло в десять раз», — сказал специалист.

Исполнителями таких работ могут быть злоумышленники, которым пользователь предоставит полный доступ к своим устройствам, предупредил Соловьев. По его словам, приобретать подписку для любого сервиса через посредников не стоит.

«Вместо или вместе с VPN вам могут установить вредоносное программное обеспечение (ПО), которое украдет учетные данные вашего онлайн-банкинга, соберет их от сервисов и приложений или присоединит устройство в ботнет, после чего скорость работы вашего гаджета будет оставлять желать лучшего», — добавил эксперт.

Кроме того, может возникнуть ситуация, когда пользователь произведет оплату, а продавец после этого перестанет выходить на связь, заключил Соловьев.

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На загрузку: число предложений скачать VPN выросло в десять раз