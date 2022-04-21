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Турчак провел встречу со школьниками из Мариуполя

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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин встретились с учащимися школы №53 Мариуполя.

«Враг будет разбит, и мирная жизнь на этой земле наконец-то наступит не какими-то моментами, а наступит полностью, на всей территории, без исключения. На территории и Донецкой, и Луганской народных республик. Мы освобождаем эти территории, защищаем их от этой нечисти фашистской. На эту землю должен прийти мир раз и навсегда», — сказал Турчак школьникам во время мероприятия.

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Политик акцентировал внимание на том, что мир обязательно и скоро наступит, и сомневаться в этом не приходится.

Помимо беседы со школьниками Турчак и Пушилин также обсудили организацию работы психологов для детей и центра временного нахождения сирот.

Родители учащихся рассказали о том, что дети и пожилые жители испытывают психологические проблемы, но не могут получить помощь профильных специалистов из-за их отсутствия в городе. Турчак пообещал, что попробует сформировать группу психологов, которая могла бы приехать в Мариуполь и помогать его жителям на постоянной основе.

18 апреля в Мариуполе начал работать детский сад №38. Как рассказала сотрудница учреждения, детский сад возобновляет работу почти в том же составе, что и был.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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