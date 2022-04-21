Минобороны РФ опубликовало кадры работы РСЗО «Смерч» в ходе спецоперации

Министерство обороны РФ показало 21 апреля кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» во время специальной военной операции по защите Донбасса.

На расчеты РСЗО «Смерч» возложена важная задача — выведение из строя особо важных объектов инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). На их плечах, в частности, уничтожение командных пунктов, складов с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлов связи, средств противовоздушной обороны (ПВО).

В начале работы разведка докладывает о расположении объекта, принадлежащего противнику. После подтверждения разведданных техническими средствами расчет РСЗО «Смерч» получает задачу уничтожить объект противника, после чего загружает ракеты, выезжает на огневую позицию и совершает запуск ракет, затем сразу же меняет свое расположение.

В точности комплексов никто из военнослужащих не сомневается. Все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков.

20 апреля Минобороны РФ показало, как расчет берегового комплекса «Бал» выпускает ракеты по объектам ВСУ. Всего с побережья Черного моря было выпущено четыре ракеты по различным целям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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