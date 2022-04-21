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Минобороны РФ опубликовало кадры работы РСЗО «Смерч» в ходе спецоперации

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Министерство обороны РФ показало 21 апреля кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» во время специальной военной операции по защите Донбасса.

На расчеты РСЗО «Смерч» возложена важная задача — выведение из строя особо важных объектов инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). На их плечах, в частности, уничтожение командных пунктов, складов с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлов связи, средств противовоздушной обороны (ПВО).

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В начале работы разведка докладывает о расположении объекта, принадлежащего противнику. После подтверждения разведданных техническими средствами расчет РСЗО «Смерч» получает задачу уничтожить объект противника, после чего загружает ракеты, выезжает на огневую позицию и совершает запуск ракет, затем сразу же меняет свое расположение.

В точности комплексов никто из военнослужащих не сомневается. Все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков.

20 апреля Минобороны РФ показало, как расчет берегового комплекса «Бал» выпускает ракеты по объектам ВСУ. Всего с побережья Черного моря было выпущено четыре ракеты по различным целям.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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