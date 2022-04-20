Осенью Россия начнет серийные поставки ракеты «Сармат» в свои войска

Серийные поставки межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в Ракетные войска стратегического назначения РФ начнутся осенью текущего года. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Осенью этого года после завершения летно-конструкторских испытаний «Сармата» планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения», — заявил Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Он состоялся в 15:12 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. По словам представителей ведомства, поставленные перед стартом задачи были успешно выполнены в полном объеме. К перевооружению на новый ракетный комплекс уже готовят головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

После этого президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

2 сентября Рогозин назвал межконтинентальную ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита на 30-40 лет.

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.