В среду, 20 апреля, состоялось первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По итогам пуска президент России Владимир Путин поздравил военных, отметив, что это уникальное оружие заставит задуматься тех, кто пытается угрожать РФ. Что означает для России успешное испытание сверхтяжелой ракеты «Сармат», какими возможностями она обладает, и когда можно ожидать принятия ее на вооружение?

Испытаний тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» мы ждали давно. Бросковые пуски произошли в 2017–2018 годах. А начало летных испытаний ожидалось до конца 2018 года. После того как президент анонсировал новые системы вооружений в выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года, через пару недель были оглашены планы, что к 2020 году «Сармат» уже начнет поступать на вооружение и пройдет государственные испытания ускоренными темпами. Затем сроки были пересмотрены. Дело в том, что задача по созданию такой ракеты оказалась довольно сложной.

Мы не просто повторяем те системы, которые уже когда-то были созданы, а делаем новое и современное изделие. У нее совершенно другая система управления, другие двигатели. По размерам, количеству ступеней, по структуре у нее есть некоторое сходство с советской Р-36М «Воевода». Однако во всем остальном это абсолютно новая ракета. И систем такого уровня, такого класса российская промышленность не проектировала, наверное, с начала 1960-х годов. Кроме того, ГРЦ им. Макеева, который стал головным разработчиком, до сих пор занимался только морскими ракетами. Весь этот опыт, конечно, пригодился, и он был использован для создания сухопутной межконтинентальной ракеты, которую они делали: разработанная этим предприятием ранее ракета «Синева» морского базирования до сих пор остается непревзойденной в мире по уровню массогабаритного совершенства.

«Сармат», вероятно, создается с учетом опыта «морского» ракетостроения, но это совершенно другие габариты и совершенно другой класс ракет. То, что такая система вышла в итоге на летные испытания в самом начале второго квартала 2022 года — это хорошие темпы. Здесь можно вспомнить, как Министерство обороны заявляло, что планирует принять на боевое дежурство первый полк МБР «Сармат» к концу 2022 года. Наш военно-промышленный комплекс постарается выполнить эти планы, но есть вероятность, что сроки будут сдвинуты. Уникальную новую ракету надо обстоятельно испытать, прежде тем ставить на боевое дежурство. Уверен, это будет не один полк. Как минимум несколько десятков этих ракет заменят «Воеводы». При этом темпы перевооружения на ракеты «Сармат», конечно же, должны быть достаточно высокими. У «Воеводы» кончается срок службы, его уже продлевали несколько раз, и не исключено, что уже в этом году их могут начать снимать с боевого дежурства. Принятие «Сарматов» на вооружение необходимо, и чем быстрее они начнут поступать, тем лучше. Но их надо как следует испытать.

В чем преимущество ракеты «Сармат»? Первый вариант, который будет принят на вооружение, — это будет как минимум ракета с 10 боевыми блоками. Большего количества нет, наверное, ни у одной ракеты, которая когда-либо существовала и была принята на вооружение. Кроме того, там обязательно должен быть комплекс преодоления противоракетной обороны.

Достаточно мощная ступень разведения боевых блоков обеспечит широкий диапазон траекторий. Иными словами, при обычном ударе одним пуском 10 блоками могут быть накрыты цели, находящиеся на большом удалении друг от друга. Что касается межконтинентальной дальности, то, полагаю, она составит более 10 тыс. км. А с облегченной боевой нагрузкой — и, вероятно, такие испытания тоже должны быть проведены — «Сармат» наверняка сможет выполнять функции глобальной баллистической ракеты. Это означает возможность наносить удар по территории противника по любой траектории, например, через Южный полюс. То есть не по кратчайшему пути, а по наиболее выгодному с точки зрения преодоления противоракетной обороны. Это необходимо, чтобы удар пришелся с той стороны, откуда не ждут, где нет готовых систем противоракетной обороны, радаров дальнего радиолокационного оповещения и так далее.

Еще один вариант «Сармата», который, вероятно, также выйдет на летные испытания, вопрос только, когда, — ракета с гиперзвуковым аэробаллистическим боевым оснащением, то есть с гиперзвуковыми глайдерами типа «объект 4202». Вероятно, «Сармат» будет нести несколько таких систем. По научному их, наверное, можно еще называть «управляемый гиперзвуковой боевой блок», который будет совершать аэродинамически управляемый полет к цели не по баллистической траектории, а по кромке атмосферы.

Про гиперзвуковые боевые блоки можно также сказать, что по сравнению с обычными они будут двигаться на меньшей высоте, и из-за этого будут обнаружены с некоторым опозданием. Это должно в два–три раза увеличить время средствам противоракетной обороны на то, чтобы отреагировать. Кроме того, эти системы будут маневрировать, что еще больше усложнит перехват целей. Сбить такие боевые блоки будет крайне сложно.

Вполне вероятно, что не все эти варианты пойдут сразу на вооружение в 2022 году, испытания будут продолжаться. Но постепенно различные модификации ракет «Сармат» начнут поступать на вооружение и заменять всё больше и больше «Воевод». На мой взгляд, наибольшая вероятность, что МБР «Сармат» начнут ставить на боевое дежурство, — в 2023 году.

Автор — главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора