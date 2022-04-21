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В Госдуме назвали сроки рассмотрения законопроекта о внешнем управлении

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Госдума планирует рассмотреть законопроект о внешнем управлении в отношении иностранных компаний, объявивших об уходе из России, в конце мая. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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Такие сроки не означают, что обсуждение документа отложено — они обусловлены графиком депутатов с учетом майских праздников и работы в регионах, рассказал «Известиям» источник в парламенте.

Ранее на неделе в Госдуме прошло совещание комитета с представителями крупнейших российских компаний, включая банки, а также Минфина и Росимущества, посвященное законопроекту о внешнем управлении.

«Новые условия ведения бизнеса требуют принятия оперативных законодательных решений, которые позволят исключить возможность использования существующих корпоративных правил для оказания давления иностранного капитала на российские компании и банки», — заявил Гаврилов.

Говоря о подготовке к рассмотрению документа, депутат подчеркнул необходимость повышения ответственности собственников за сохранение рабочих мест и производственной деятельности предприятий.

Глава комитета также рассказал, что в Госдуме прорабатывается предложение об использовании механизма выпуска целевых облигаций для финансирования проектов импортозамещения с участием системообразующих банков.

«Такие облигации могут стать важным источником формирования дополнительного капитала и фондирования банков в случае, если Банк России поддержит выпуск таких облигаций посредством их включения в ломбардный список и в иные механизмы рефинансирования кредитных организаций», — считает он.

Полученные средства банки смогут использовать для кредитования проектов импортозамещения на длительный период по низким ставкам, пояснил парламентарий.

Законопроект был внесен в Госдуму 12 апреля группой депутатов-единороссов. Согласно нему, внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, имеющих существенное значение для обеспечения стабильности экономики, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более 25% акций.

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