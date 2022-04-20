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В Тверской области у машины на ходу взорвалось колесо

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В Тверской области у автомобиля «ВАЗ» на ходу взорвалось заднее колесо. Машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Honda Stream, сообщают в среду, 20 апреля, «Тверские ведомости».

По данным издания, авария произошла на 50-м км автодороги Торжок–Осташков в Кувшиновском районе.

После столкновения «ВАЗ» унесло в кювет. Находившаяся за рулем 20-летняя девушка получила серьезные травмы. Она была направлена в 4-ю городскую больницу Твери, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны левой ушной области, правой кисти и левого колена, а также перелом левого коленного сустава.

У водителя Honda Stream выявили рваные раны лба и коленного сустава. Также травму получил пассажир иномарки. У него диагностировали растяжение связок правой кисти.

Днем ранее два человека пострадали в аварии на трассе в Якутии. У одного из водителей спустило колесо, из-за чего автомобиль потерял управление.

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