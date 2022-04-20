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В Литве запретили трансляцию 32 российских телеканалов

В Литве регулятор запретил трансляцию более 30 телеканалов, контролируемых «Газпром-медиа»
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В Литве запретили ретрансляцию 32 телеканалов, которые контролируются российским холдингом «Гаспром-медиа». Такое решение приняла в среду, 20 апреля, подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению.

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«Холдинг «Газпром-медиа» находится под контролем Газпромбанка, на который распространяются санкции ЕС, поэтому договоры с «Газпром-медиа» содержат риск нарушения санкционного режима», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что в пакете ретранслируемых в Литве по кабельным сетям или доступных в интернете находятся 32 канала от «Газпром-медиа».

Под санкции попали телевизионные программы «Бокс ТВ», «индийское кино», «кинокомедия», «THT Comedy», «THT International», «THT Music» и другие.

19 апреля также сообщалось, что сейм Литвы запретил носить георгиевскую ленточку и использовать символы Z и V. За поправки проголосовали 124 депутата, двое воздержались и лишь один был против.

Одна из инициаторов запрета Моника Ошмянскене заявила, что эти поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности, «если мы хотим избежать участи Украины».

За демонстрирование символики физическим лицам грозит штраф в размере €300–700, а юридическим — до €1,2 тыс. Если нарушения повторятся, то штраф уже составит €500–900 для физлиц, €800–1,5 тыс. — для юрлиц.

Соответствующие буквы нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации в Донбассе. В Минобороны рассказали, что Z означает «За победу», а буква V — «Сила V правде» и «Задача будет выполнена». Z и V стали символами российской операции.

31 марта появилась информация о том, что парламент Латвии поддержал поправку к закону, запрещающую использование на публичных мероприятиях символов Z и V.

28 февраля сообщалось, что в Литве запретили трансляцию российских телеканалов РБК и «Мир-24».

В середине февраля 2022 года в Донбассе обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик сообщили об обстрелах со стороны украинских военных. Республики объявили всеобщую мобилизацию, организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и 24 февраля сообщил о начале специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса.

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