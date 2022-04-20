Президент РФ Владимир Путин пошутил про бюрократию с участником наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», проректором Президентской академии РАНХиГС и гендиректором площадки Алексеем Комиссаровым. Участники совета собрались в Кремле 20 апреля.

На слова Комиссарова о том, что за прошедший год с момента предыдущего заседания наблюдательного совета все те задачи, которые на нем обсуждались в марте 2021 года, были выполнены, глава государства заявил, что это напоминает ему бюрократию.

«Бюрократия какая, порядок даже есть, у вас все как положено в хорошем учреждении!» — пошутил Путин.

Глава государства также отметил, что работа платформы «Россия — страна возможностей» за все время ее существования привлекла многих единомышленников, в том числе из-за рубежа, и показала свою востребованность.

«Россия — страна возможностей» — автономная некоммерческая организация (АНО), созданная в 2018 году по инициативе президента РФ. Она объединяет 26 конкурсов, проектов и олимпиад.