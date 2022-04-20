За событиями XXI Молодежных Дельфийских игр России можно следить во всех популярных видах медиа

Мероприятия XXI Молодежных Дельфийских игр России будут транслироваться в прямом федеральном эфире, на различных онлайн-площадках — медиаплатформах и социальных сетях.

XXI Молодежные Дельфийские игры России состоятся в Красноярске с 22 по 27 апреля. Планируется, что мероприятие будет крупнейшим за историю: конкурсная и фестивальная программа расширена, она включает в себя 34 творческие номинации. Среди них как уже знакомые («Фортепиано», «Театр», «Дизайн одежды», «Защита персональных данных», «Тележурналистика» и др.), так и новые («Эпидемиология и биоинформатика», «Научно-популярный видеоблогинг»). В ходе соревнований будет разыграно 106 комплектов наград, и это рекордные цифры для Игр.

Помимо нововведений в конкурсной программе усовершенствования затронули и трансляции мероприятий Игр. Так, церемонии открытия и закрытия можно посмотреть в прямом эфире на ресурсах интернет-телевидения Дельфийских игр «Дельфик.ТВ», на общероссийском телеканале «Матч! Игра» и других телевизионных каналах холдинга «Газпром-медиа», на порталах «Культура.рф» и «IZVESTIA», на медиаплатформе «Орфей», а также в записи на красноярском краевом телеканале «Енисей» и портале «Большая Азия».

Помимо этого впервые онлайн-трансляция выступлений с номинаций будет идти на крупнейшем российском видеохостинге RUTUBE на официальном канале Игр. Наблюдать за соревновательными и официальными событиями Игр-2022 смогут и пользователи социальной сети «ВКонтакте»: площадкой для трансляции станет официальное сообщество Дельфийских игр в Сети.

Мультиплатформенный подход к организации трансляции позволяет зрителям следить за мероприятиями Дельфийских игр в наиболее привычной информационной среде, тем самым повышая доступность искусства и расширяя аудиторию творческого контента.

Напомним, что участниками соревнований станут юноши и девушки от 10 до 25 лет из разных регионов России. Для проведения конкурсных номинаций задействованы краевые учреждения культуры, образования и молодежной политики, а также Сибирский федеральный университет и Институт искусств имени Д.А. Хворостовского. Красноярский край уже имеет опыт проведения Дельфийских игр. В 2006 году юбилейные Пятые молодежные Дельфийские игры России прошли в столице региона. В соревнованиях участвовали 1882 дельфийца, представляющие сборные 59 субъектов Российской Федерации.