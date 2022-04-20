Прямой эфир

Почти 500 населенным пунктам в Якутии угрожают лесные пожары

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии утвержден перечень населенных пунктов, которые в 2022 году подвержены лесным и ландшафтным пожарам. В перечень вошли 475 поселений.

Всего в республике 636 населенных пунктов, государственная противопожарная служба есть только в 153 из них. Об этом пишет ИА SakhaNews со ссылкой на «Улус Медиа». Добровольцев в регионе задействуют в разведке и мониторинге уже потушенного пожара, а также создании траншей.

Добровольцы проходят обязательное обучение. В республике планируется обучение в режиме онлайн в форме видеопособий о первичных навыках, одежде и экипировке, тактических действиях. После каждого видео доброволец будет проходить тест для закрепления знаний. По итогам курса добровольцам выдадут электронный сертификат.

Ранее сообщалось, что в Якутии планируют увеличить средства для раннего предупреждения лесных пожаров, а также обеспечить бесперебойную работу спутников и связи. В системе учреждений охраны лесов представлены 18 авиаотделений и 43 лесопожарные станции.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022