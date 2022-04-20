Почти 500 населенным пунктам в Якутии угрожают лесные пожары

В Якутии утвержден перечень населенных пунктов, которые в 2022 году подвержены лесным и ландшафтным пожарам. В перечень вошли 475 поселений.

Всего в республике 636 населенных пунктов, государственная противопожарная служба есть только в 153 из них. Об этом пишет ИА SakhaNews со ссылкой на «Улус Медиа». Добровольцев в регионе задействуют в разведке и мониторинге уже потушенного пожара, а также создании траншей.

Добровольцы проходят обязательное обучение. В республике планируется обучение в режиме онлайн в форме видеопособий о первичных навыках, одежде и экипировке, тактических действиях. После каждого видео доброволец будет проходить тест для закрепления знаний. По итогам курса добровольцам выдадут электронный сертификат.

Ранее сообщалось, что в Якутии планируют увеличить средства для раннего предупреждения лесных пожаров, а также обеспечить бесперебойную работу спутников и связи. В системе учреждений охраны лесов представлены 18 авиаотделений и 43 лесопожарные станции.