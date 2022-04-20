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На ММСО 2022 анонсируют новые акценты взаимодействия науки, высшей школы и молодежной политики

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На IX Московском международном Салоне будет сделано несколько знаковых анонсов. Один из них касается создания единой точки распаковки молодежной политики России, которая будет сформирована благодаря диалогу платформы «Россия — страна возможностей» и профильных ФОИВов на ММСО 2022.

Куратор кластера «Взаимодействие науки, высшей школы и молодежной политики» Евгений Сженов, научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика», ведущий эксперт НИУ ВШЭ, объявил: «Салон всегда был платформой межведомственного взаимодействия вокруг сферы образования. Однако ММСО 2022 отмечает еще более плотное участие представителей госструктур, в частности в этом году совместно с руководителями программы «Россия — страна возможностей» (РСВ) и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) будет сделан ряд анонсов, имеющих общенациональное значение».

Один из них ММСО 2022 анонсирует прямо сейчас: существует договоренность с рядом госведомств о работе над развертыванием межведомственной точки сборки работы с молодежью. Для реализации государственной молодежной политики нужно добиться четкой координации и диалога между всеми участниками процесса. В связи с этим на ММСО 2022 запланирован ряд сессий с Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодежью и президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Кластер «Взаимодействие науки, высшей школы и молодежной политики» будет заниматься решением комплекса больших задач в соответствии с национальными целями. На мероприятиях кластера обсудят развитие высшей школы, а также расширение возможностей для научной, креативной и творческой молодежи, в особенности на территории кампусов. И в центре и в регионах университеты и их экосистемы должны помогать заниматься наукой и вовлекать студентов в просветительские истории. Государство помогает решать эти задачи через структурные элементы правительства, профильные ФОИВы, наращивая скоординированность и улучшая коммуникацию между элементами системы.

Важно отметить, что сегодня задачи решаются не узковедомственно — усиливается интеграция академической и университетской науки, и в этом смысле профильное министерство минобрнауки тесно взаимодействует с РАН, промышленностью, губернаторскими командами. На Салоне участники кластера будут обсуждать усиление коллабораций государственных стейкхолдеров и акторов из федеральной и региональной власти, системы образования и науки.

На мероприятиях кластера будет несколько дискуссий о реализации занятий наукой, начиная со школы (проект «Школы РАН»), проектах поддержки молодых ученых через студенческие научные общества, большом конкурсе минобрнауки, трансформации аспирантуры, поддержке молодежных инициатив по всей стране и повышении вовлеченности губернаторов в эту работу, помощи профильных ФОИВов.

Вне всякого сомнения молодежная политика становится умнее: благодаря таким проектам как «Россия — страна возможностей», экосистемам поддержки молодежи в университетах, студенческим научным обществам, поддержке творческих инициатив студентов на кампусе университетов, у молодых ребят появляется всё больше возможностей для реализации своего потенциала.

В 2022 году существенно обновилась линейка проектов поддержки государством образования, науки и молодежной политики. Сами проекты реализуются последние несколько лет. Однако требования времени и сегодняшние сложности, в том числе внешние, финансово-экономические напрямую отразились и скорректировали содержание программ. Можно с уверенностью сказать, что в 2022 году будет уделяться намного больше внимания работе с молодежью, особенно на территории кампусов. Сегодня университет становится важной инфраструктурной площадкой, и в 2022 году целый ряд ФОИВов, например Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежь, уже запустили соответствующие программы.

То же самое касается программы развития университетов. Например, программный хит Минобрнауки «Приоритет 2030» претерпел изменения, и в 2022 году была запущена специальная программа поддержки университетов на Дальнем Востоке.

Наука всегда являлась важным направлением и в части обеспечения безопасности страны. Совсем недавно произошло важное событие, которое запустило процесс дополнительной поддержки российской науки, который также будет обсуждаться на ММСО 2022: президент РАН Александр Михайлович Сергеев встретился с премьер-министром и совсем недавно с президентом страны, чтобы обсудить возможности диалога РАН с университетами, промышленностью, государственными и частными корпорациями.

Взаимодействие с бизнес-средой — неотъемлемая часть развития образования в целом и дополнительного образования в частности. Именно поэтому в числе спикеров ММСО каждый год появляются представители компаний, предоставляющих возможность дополнительного образования.

Компания VK традиционно выступит генеральным информационным партнером Московского международного Салона образования. Кроме того, в 2022 году образовательная платформа «Учи.ру» станет Партнером по цифровому образованию. Трансляции события пройдут в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Директор по связям с вузами VK Сергей Марданов рассказал подробнее о грядущих событиях: «Мы уже не первый год поддерживаем Московский международный Салон образования. С развитием технологий — в частности, онлайн-сервисов и платформ — в области обучения постоянно происходят перемены: совершенствуются подходы, появляются новые направления и инструменты. На ММСО 2022 эксперты «VK Образования», «Учи.ру», Skillbox и других платформ расскажут об этих изменениях и поделятся опытом. На платформах экосистемы VK и в совместных проектах с вузами учатся сотни тысяч человек, и мы всегда охотно делимся экспертизой в сфере образования. Трансляции крупнейшего образовательного события традиционно пройдут «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Регистрация и программа доступна на официальном сайте ММСО.

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