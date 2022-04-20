Алтайские зернопереработчики увеличили экспорт

Алтайские зернопереработчики продолжают зарабатывать на экспорте, значительно увеличив объемы поставок на фоне повышения спроса в Азии и СНГ. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает altapress.ru.

«За три месяца 2022 года зерноперерабатывающие предприятия региона значительно увеличили объемы поставок. Общая стоимость продукции составила $17 млн, что на 63% больше того, что удалось заработать за аналогичный период прошлого года», — пишет издание со ссылкой на данные управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (Алтайпищепром).

Алтайское продовольствие отправляется в основном в страны Юго-Восточной Азии и СНГ. В структуре экспорта продуктов лидирующее место занимают мука, крупы и зерновые хлопья.

Так, в пятерку импортеров алтайской крупы вошли Узбекистан (5,5 тыс. т), Грузия (1,9 тыс. т), Азербайджан (2,2 тыс. т), Монголия (1,5 тыс. т) и Белоруссия (1,5 тыс. т).

Ключевыми покупателями муки стали Афганистан (5,5 тыс. т), Узбекистан (670 т) и Туркмения (618 т).

По словам начальника Алтайпищепрома Александра Большакова, поставки сельхозпродукции продолжаются вопреки логистическим проблемам из-за введенных санкций.

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