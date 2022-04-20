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ФНС назвала признаки незаконного использования труда самозанятых

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России назвала признаки для проверяющих, по которым можно выявить незаконное использование труда самозанятых с целью экономии на налогах. Документ, подписанный замруководителя ФНС Александром Егоричевым, имеется в распоряжении РБК.

Признаки незаконной работы самозанятых

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Отмечается, что ФНС направила документ в территориальные органы для повышения эффективности работы.

О незаконном использовании самозанятых в компании свидетельствует то, что в предмете договора закреплена трудовая функция (то есть выполнение лицом работ определенного рода, а не разового задания) и нет указаний на конкретный объем работ (это означает, что главное для сторон — сам процесс труда, а не достигнутый результат).

При этом договор носит не разовый, а систематический характер и заключается на год или до окончания календарного года.

Признаком незаконной работы самозанятых может быть и то, что в документе установлена ежемесячная оплата труда, а изменения в ее размере отсутствуют на протяжении года, при этом сотрудник включен в производственную деятельность компании и несет материальную ответственность. Кроме того, договор предусматривает подчинение сотрудника внутреннему трудовому распорядку, а за невыполнение распоряжений работодателя сотрудник может нести дисциплинарную ответственность.

Причем подобные признаки могут свидетельствовать и он незаконных трудовых отношениях с индивидуальными предпринимателями (ИП).

Самозанятость в России

Согласно исследованию Superjob, в текущем году почти каждая пятая компания использует труд самозанятых, объясняя свою позицию экономией и отсутствием потребности в штатных сотрудниках на определенных участках работ.

Всего число самозанятых в России в 2022 году превысило 4 млн человек, при этом прирост их суммарного дохода в марте 2022 года по сравнению с февралем составил 12%.

Компании вправе заключать с самозанятыми договоры гражданско-правового характера (ГПХ). В таком случае им не нужно платить за работника-предпринимателя НДФЛ (13%) и страховые взносы (30%), а самозанятый должен перечислить в бюджет 6% от полученного дохода.

При этом подменять трудовые отношения фиктивным договором с самозанятым нельзя. В случае обнаружения такой подмены договоры с самозанятыми переквалифицируют в трудовые, а компаниям придется доначислить в бюджет НДФЛ и взносы, а также заплатить штрафы.


Ранее, в октябре 2021 года, в ФНС и Минфине рассказали «Известиям», что самозанятые с момента введения специального налогового режима заработали более 620 млрд рублей, уплатили в бюджет около 20 млрд, а их количество превысило 3,1 млн. По прогнозам Минтруда, к 2024 году количество работающих на себя превысит 5 млн, а к 2030-му может достичь 10–11 млн.

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