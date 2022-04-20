Стали известны подробности подготовки российских журналистов в Великобритании

При Оксфордском университете долгое время работала программа обучения для российских журналистов и лидеров мнений, созданная при непосредственном участии МИД Великобритании. Об этом сообщает сайт Underside.

В распоряжении редакции издания появились списки россиян, в разные годы участвовавших в образовательных семинарах, проводившихся под эгидой МИД Великобритании, посольства Великобритании в РФ, Совета Европы, Центра российских и евразийских исследований, Института изучения журналистики Reuters, Пушкинского дома в Лондоне, Стокгольмского института переходной экономики, Норвежского института международных отношений, Фонда Чарльза Стюарта Мотта. Занятия с участниками семинаров проводились также на территории Швеции и Норвегии.

При этом официально семинары в Оксфордском университете были организованы «Школой гражданского образования», существующей с 2016 года при французской неправительственной Ассоциации школ политических исследований при Совете Европы (в марте 2021 года признана нежелательной на территории России).

Отбор участников и составление списка экспертов с российской стороны вела Московская школа гражданского просвещения (ликвидирована в 2014 году), а с 2021 года — АНО «Школа гражданского просвещения». Предпочтение отдавалась лицам с высокой медийной узнаваемостью и экспертным авторитетом в определенных кругах, настроенные резко негативно по отношению к Российской Федерации и ее государственной власти.

По данным издания, за несколько лет обучение на семинарах в Оксфорде прошли около 10 тысяч человек, среди которых не только журналисты и общественные деятели, но и топ-менеджеры крупных компаний, лидеры политических партий и движений, предприниматели.

В занятиях участвовали российские сотрудники СМИ-иноагентов «7×7», «Эхо Москвы», «Радио Свобода», «Важные истории», «Новая газета», The Insider, «Такие дела», «Дождь», «ТВ-2», Riddle, BBC. В качестве экспертов в ходе семинаров выступали, в числе прочих, достаточно известные в медиа-сфере деятели, например основатель и руководитель АНО «Школа гражданского образования» Елена Немировская, журналист телеканала «Дождь» Михаил Фишман, директор социологической службы «Левада-Центр» (организация признана иноагентом) Лев Гудков, бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников.

Также выступали с лекциями известные своими радикальными антироссийскими взглядами давно эмигрировавшие из страны бизнесмен Сергей Петров (бывший депутат Государственной Думы, основатель и владелец группы компаний «Рольф») и экономист Сергей Гуриев (профессор парижской Школы политических наук Sciences Po).

Интерактивные занятия проводились в том числе и в ночное время. Как указано в обнародованных изданием документах британских организаторов, таким образом участникам «помогали снять накопившуюся за день усталость, избежать спада концентрации внимания и вовлечь максимальное число участников в работу», способствовали «знакомству участников друг с другом, установлению профессиональных и дружеских связей». Методология проведения семинаров включала в себя индивидуальные задания, которые использовались в дальнейшем для составления психологических портретов участников. По мнению издания, подобный подход облегчал вербовку участников для работы в интересах МИД Великобритании и, возможно, иных государственных структур Соединенного Королевства. Кроме того, так нарабатывались связи для возможной дальнейшей совместной работы участников.

В расследовании Underside приведены документы, изобличающие деятельность британского МИД, направленную на поощрение антигосударственных и русофобских настроений в среде российской интеллектуальной и деловой элиты.

«Новые факты и новые списки, тех кто, с радостью готов быть "недовольным" жизнью в России за британские фунты стерлингов. Уверен, что когда будут установлены все факты иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны, станет понятен весь масштаб секретной деятельности, которую развернул британский Форин-офис по выстраиванию своей сети влияния в России», — цитирует Лента.ру комментарий депутата Госдумы, первого заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрея Лугового.

Оксфордский университет — один из старейших в мире, основан в Xi веке. Традиционно именно здесь проходят обучение представители британской элиты, его закончили Маргарет Тэтчер, Тони Блэр, Борис Джонсон и многие другие политические деятели. Также в Оксфордском университете с давних времен вербуются агенты для работы в британской разведке МИ-6 и контрразведке МИ-5 (например, руководительница резидентуры в Каире во времена Первой Мировой войны Гертруда Белл, полковник Томас Лоуренс, нынешний глава МИ-6 Ричард Мур и т .д.)